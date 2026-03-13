Una giovane infermiera di Genova ha denunciato il suo fidanzato dopo quindici anni di violenze e minacce. Nonostante le accuse, l'uomo ha continuato a perseguitarla, portando a una condanna a tre anni di reclusione. La vicenda si è protratta nel tempo, coinvolgendo un rapporto caratterizzato da comportamenti ossessivi e aggressivi da parte dell'uomo.

A lungo ha continuato a pensare che quell’uomo ben più grande di lei fosse l'amore della sua vita, nonostante fosse violento e ossessivo nel controllare ogni suo movimento. Proprio per questa ragione dopo nemmeno anno di convivenza se ne era tornata a vivere con la famiglia, ma con il suo stipendio gli pagava l’affitto e le spese correnti. Poi quel rapporto di totale dipendenza psicologica è diventato soprattutto paura: temeva che se lo avesse lasciato le avrebbe fatto del male, a lei come ai suoi famigliari. Così per anni ha continuato a vivere in un incubo di minacce, insulti e botte ogni qual volta lui non otteneva quello che voleva, che fossero soldi o un rapporto sessuale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, denuncia il fidanzato dopo 15 anni di botte e minacce, lui continua a perseguitarla e viene condannato a tre anni

Articoli correlati

Anni di minacce e botte all’ex compagna: condannato a 3 anni e 8 mesiPer quasi quindici anni ha vissuto in una relazione segnata da controllo, minacce e violenze.

Ammazzò di botte il fratello in casa: condannato a 15 anniÈ stato condannato a 15 anni di carcere, per omicidio preterintenzionale, Massimo Sgroi, accusato di avere ucciso il fratello Giuseppe, che aveva 54...

Tutto quello che riguarda Genova denuncia il fidanzato dopo 15...

Temi più discussi: Denuncia il fidanzato dopo quindici anni di botte e minacce ma lui continua a perseguitarla: condannato a 3 anni e 8 mesi; Genova, sedicenne accoltellato alla schiena durante la movida. Ricoverato in codice rosso; Maestro di tennis arrestato a Genova: Violenze sessuali sulle sue allieve; Arrestato maestro di tennis a Genova: Baci e molestie alle allieve adolescenti.

Denuncia il fidanzato dopo quindici anni di botte e minacce ma lui continua a perseguitarla: condannato a 3 anni e 8 mesiDenuncia il fidanzato dopo quindici anni di botte e minacce ma lui continua a perseguitarla: condannato a 3 anni e 8 mesi ... msn.com

Violenze e insulti per anni alla fidanzata infermiera, condannato per stalking e lesioniQuindici anni di violenze alla fidanzata infermiera, 46enne condannato con il rito abbreviato per stalking e lesioni ... ilsecoloxix.it

Silenzio e niente telefoni, l'Università di Genova inaugura le stanze della disconnessione - facebook.com facebook

Il volto di Genova cambia quando sprofonda nel blu della notte. Il porto si accende, le luci delle auto illuminano la Sopraelevata, la città si fa silenziosa, più metropoli che cartolina dai colori pastello. Un lato oscuro da scoprire. @stefun84 | @belin_steppino81 | x.com