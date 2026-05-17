La campagna elettorale per le amministrative di Figline e Incisa Valdarno si fa sempre più tesa, con un confronto acceso tra il Partito Democratico e un altro candidato. Le dichiarazioni si susseguono, creando un clima di confronto acceso tra le parti coinvolte. I toni si sono intensificati nelle ultime ore, portando a una serie di risposte dure da entrambe le parti. La discussione riguarda questioni politiche locali e si inserisce in un quadro di crescente attivismo elettorale.

Si riscalda il già animato clima della campagna elettorale per le amministrative di Figline e Incisa Valdarno. Il Pd attacca Italia Viva e Psi e il loro candidato Enrico Buoncompagni. Il segretario comunale dem Paolo Bianchini punta il dito contro alcune sue dichiarazioni pubbliche: "Non ha escluso una possibile alleanza con il candidato sostenuto da FDI". Una coalizione che potrebbe realizzarsi in caso di ballottaggio, ma che per il Pd sarebbe "un atto politicamente grave" e "il collasso dei valori della politica", soprattutto considerando che Italia Viva governa a livello regionale insieme al centrosinistra in Toscana. Bianchini accusa anche l’ex alleato Psi di non aver preso le distanze da possibili accordi con la destra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Botta e risposta al veleno tra Pd e Buoncompagni

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