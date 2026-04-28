centro giovani botta e risposta tra sindaco e pd

Sul tema della sicurezza e del coinvolgimento dei giovani, è scoppiata una polemica tra il sindaco e il Partito Democratico. Su social media, un gruppo chiamato Cassina Viva ha accusato l’amministrazione di trascurare i bandi pubblici, criticando anche il degrado di alcune aree dedicate ai giovani. La polemica si riferisce a commenti attribuiti all’ex segretaria locale del partito.

Sicurezza e giovani, " Cassina degrada e l’amministrazione dorme sui bandi": attacco social da Cassina Viva, pagina che fa riferimento all’ex segretaria Pd Doriana Marangoni. Al centro gli ultimi fatti di cronaca, la nota polemica sulla riduzione dei finanziamenti al Centro di aggregazione giovanile e la mancata partecipazione al bando di Fondazione Cariplo “Luoghi Plurali“, "una possibile risorsa multisettoriale creata apposta per recuperare spazi e trasformarli in presidi di cultura, arte e inclusione sociale. Un’occasione perduta". Così la nota dei giorni scorsi: "L’ultimo episodio è l’ennesimo campanello d’allarme che non possiamo ignorare: un ragazzino aggredito solo per rubargli un cappellino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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