Ancora subaffidameti da parte di Tua botta e risposta tra il consigliere Di Marco Pd e il presidente dell' azienda

Sul fronte delle subconcessioni del trasporto pubblico locale, si intensifica lo scontro tra il consigliere del Pd e il presidente dell'azienda. La questione riguarda le recenti azioni di subaffidamento da parte di Tua, che hanno portato a un acceso botta e risposta tra le parti coinvolte. La richiesta di trasparenza si fa sempre più pressante, mentre si attendono eventuali chiarimenti ufficiali.

“Quanto sta accadendo sul fronte delle sub concessioni del trasporto pubblico locale da parte di Tua impone chiarezza immediata. Dopo l’ulteriore affidamento avviato oggi, non è più rinviabile un confronto istituzionale serio e trasparente”. Lo afferma il consigliere regionale e vicepresidente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Messina, botta e risposta tra Pippo Romano e il presidente Davis dopo la fumata neraBotta e risposta polemica via social tra l'ex allenatore Pippo Romano e il presidente del Messina Justin Davis , dopo la fumata nera che ha seguito...

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