Bormio Cocktail Contest | trionfa la studentessa con il drink Granada
Durante il Bormio Cocktail Contest, una studentessa è risultata vincitrice con il drink chiamato Granada. La competizione ha visto sfidarsi giovani bartender che hanno utilizzato distillati locali per creare cocktail originali. La gara ha messo in evidenza le tecniche di miscelazione e la creatività dei partecipanti, che sono arrivati da diverse zone per presentare le proprie creazioni. La premiazione si è svolta davanti a pubblico e giuria, con i vincitori che hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali.
? Domande chiave Come hanno trasformato i distillati locali in cocktail d'autore? Chi sono i giovani talenti che hanno conquistato il podio? Quali ingredienti del territorio hanno segnato la vittoria di Granada? Perché l'uso di materie prime locali è diventato una strategia vincente??? In Breve Podio completato da Thomas Colturi e Melanie Muraru di Casargo. Premio tecnico Ora et Bar assegnato a Nicolò Bertolina e Sara Bormolini. Giuria composta da Cristina Ferdinandi, Thomas Incondi, A . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Tradizione e creatività, giovani barman crescono: a Bormio la quarta edizione del Contest CocktailBormio (Sondrio) – Giovani barman si sono sfidati a Bormio nella quarta edizione del Contest Cocktail.
Wedding signature drink, idee per i cocktail di nozze personalizzatiLa personalizzazione di una cerimonia di nozze non si limita a decorazioni e inviti, ma passa anche dal menù dei cocktail.