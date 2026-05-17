Bormio Cocktail Contest | trionfa la studentessa con il drink Granada

Durante il Bormio Cocktail Contest, una studentessa è risultata vincitrice con il drink chiamato Granada. La competizione ha visto sfidarsi giovani bartender che hanno utilizzato distillati locali per creare cocktail originali. La gara ha messo in evidenza le tecniche di miscelazione e la creatività dei partecipanti, che sono arrivati da diverse zone per presentare le proprie creazioni. La premiazione si è svolta davanti a pubblico e giuria, con i vincitori che hanno ricevuto riconoscimenti ufficiali.

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