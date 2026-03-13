Durante i matrimoni, sempre più coppie scelgono di aggiungere un tocco personale ai loro festeggiando, tra cui i cocktail. Si tratta di signature drink pensati appositamente per l’occasione, che riflettono i gusti degli sposi o un tema specifico dell’evento. Questa scelta permette di distinguersi e di creare un momento speciale anche a tavola, arricchendo la giornata con un tocco di originalità.

La personalizzazione di una cerimonia di nozze non si limita a decorazioni e inviti, ma passa anche dal menù dei cocktail. Tra idee di signature drink, bevande analcoliche e liquori in grandi quantità, ci sono opzioni per ogni tipo di matrimonio. Se state valutando la possibilità di includere dei cocktail personalizzati nel vostro menù di nozze, rivolgetevi ad un bartender esperto e cercate insieme la soluzione più adatta al tipo di cerimonia allestita. Dalla scelta del nome al mix di ingredienti, i dettagli da curare sono infatti moltissimi. Perché servire un wedding signature drink. Allestire un angolo bar in una cerimonia nuziale è un piacere a cui sempre più sposi non sembrano poter rinunciare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Wedding signature drink, idee per i cocktail di nozze personalizzati

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