Borghese a Cesenatico | tra canocchie e passatello alla Baia

A Cesenatico, un locale storico gestito dai proprietari dal 1982 propone piatti a base di canocchie e passatello alla Baia. Durante un evento, l’attore ha conversato con alcuni fan e ha scelto di ordinare le specialità della casa. La gestione del locale si distingue per la lunga presenza e l’offerta di ricette tradizionali. La domanda su chi siano i proprietari e come abbia deciso di mangiare, dopo i dialoghi con i clienti, rimane tra le curiosità dei presenti.

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? Domande chiave Chi sono i proprietari che gestiscono la bottega dal 1982?. Cosa ha scelto di mangiare Borghese dopo il dialogo con i fan?. Come ha reagito lo chef alla qualità delle materie prime locali?. Quali saranno le conseguenze della visita sul turismo del molo di Levante?.? In Breve Arturo Simoncelli e Loretta Erbisti gestiscono la bottega dal 1982.. Degustazione di canocchie, triglie e passatello con vino della cantina Zavalloni.. L'incontro al molo di Levante valorizza l'economia del turismo gastronomico locale.. Alessandro Borghese ha visitato nei giorni scorsi il ristorante La Baia a Cesenatico, fermandosi sul molo di Levante per un incontro con Arturo Simoncelli e Loretta Erbisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borghese a Cesenatico: tra canocchie e passatello alla Baia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cacao Mental dal vivo alla baia di DumboVenerdì 9 maggio 2026 i Cacao Mental arrivano sul palco di DumBO con Evolución, il tour del nuovo album pubblicato per La Tempesta Dischi. Cassonetti intelligenti alla Baia. Contro il degrado e miasmi variStop a cattivi odori, accumuli fuori controllo, degrado e a un generale peggioramento del decoro urbano in una zona molto frequentata della città...