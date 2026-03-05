cassonetti intelligenti alla baia contro il degrado e miasmi vari

In zona Baia Flaminia sono stati installati cassonetti intelligenti per migliorare la gestione dei rifiuti. L’installazione mira a ridurre i cattivi odori, gli accumuli di spazzatura e il degrado che negli ultimi tempi avevano peggiorato il decoro urbano. L’intervento riguarda un’area molto frequentata, dove si sono verificati problemi di igiene e di abbandono dei rifiuti.

Stop a cattivi odori, accumuli fuori controllo, degrado e a un generale peggioramento del decoro urbano in una zona molto frequentata della città quale è il cuore di Baia Flaminia. "Nei prossimi mesi le attuali isole ecologiche, schermate da pannelli in legno e posizionate da via Londra a via Berna e via Parigi – spiega l'assessore Maria Rosa Conti – saranno sostituite con nuovi cassonetti "intelligenti" dotati di sistema digitale per il conferimento dei rifiuti e accessibili tramite tessera identificativa". L'intervento è stato deciso dall'amministrazione comunale in accordo con Marche Multiservizi per ovvi motivi di decoro urbano. "E' stata una decisione attesa e necessaria per risolvere le criticità che da tempo interessano quell'area – conferma Conti – caratterizzata da un'alta concentrazione di attività di ristorazione.

