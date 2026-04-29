Cacao Mental dal vivo alla baia di Dumbo

Venerdì 9 maggio 2026, i Cacao Mental si esibiranno dal vivo alla baia di DumBO, portando sul palco il loro nuovo album intitolato Evolución, pubblicato da La Tempesta Dischi. L’evento si inserisce nel tour promozionale che vede la band esibirsi in diverse date. La performance si svolgerà all’interno dello spazio di DumBO, una struttura situata nella zona di Dumbo, a Brooklyn.

Venerdì 9 maggio 2026 i Cacao Mental arrivano sul palco di DumBO con Evolución, il tour del nuovo album pubblicato per La Tempesta Dischi.Nati a Milano nel 2014 dall’incontro tra il cantante peruviano Kit Ramos e il produttore e polistrumentista Stefano Iascone, i Cacao Mental hanno costruito.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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