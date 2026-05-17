Bookcrossing sostituite due delle cinque casette per i libri

Il Comune ha recentemente sostituito due delle cinque casette per i libri dedicate al bookcrossing, installate nel 2023 tramite il progetto ‘Maneggiare le parole’. Le nuove strutture sono state collocate nei punti già individuati, con l’obiettivo di promuovere la condivisione di libri tra cittadini e incentivare la lettura come attività quotidiana. Le casette originali sono state rimosse e sostituite con modelli nuovi, mantenendo attivo il progetto nel tentativo di rafforzare la presenza di spazi dedicati alla cultura e alla condivisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Continua l’impegno per fare della lettura un’abitudine sociale diffusa. Il Comune ha provveduto a sostituire due delle cinque casette colorate destinate al bookcrossing in città, posizionate nel 2023 grazie al progetto ‘Maneggiare le parole’. "L’utilizzo intenso da parte dei cittadini - spiegano dal Comune - ha accelerato l’usura dei presidi collocati ai giardini pubblici e al Parco del Vallato, ora rimpiazzati con strutture nuove e già pronte a ospitare lo scambio gratuito di volumi". L’iniziativa si inserisce nel percorso che ha portato Jesi a ottenere la qualifica di "Città che legge". Dal Comune di Jesi arriva un invito chiaro alla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bookcrossing, sostituite due delle cinque casette per i libri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bookcrossing in città, continua l’impegno del Comune: installate a Jesi due nuove casette dei libriContinuano le azioni correlate ai libri e alla lettura, in questo caso con la sostituzione di due casette dei libri per il bookcrossing in città. Bookcrossing, ecco i nuovi punti per lo scambio libriNuove postazioni di bookcrossing all’Università di Parma: luoghi in cui scambiare libri e condividere letture, all’insegna della sostenibilità. Bookcrossing, sostituite due delle cinque casette per i libriContinua l’impegno per fare della lettura un’abitudine sociale diffusa. Il Comune ha provveduto a sostituire due delle cinque ... ilrestodelcarlino.it Bookcrossing a Jesi, arrivano le nuove casette dei libriLe due nuove casette sono state installate da pochi giorni ma sono già pronte ad accogliere lo scambio di libri ... centropagina.it