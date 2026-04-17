Bookcrossing ecco i nuovi punti per lo scambio libri

All’Università di Parma sono stati istituiti nuovi punti di bookcrossing, spazi dedicati allo scambio di libri tra studenti e visitatori. Questi punti permettono di condividere letture in modo gratuito e promuovono pratiche sostenibili. Le postazioni si trovano in diverse aree dell’ateneo, offrendo opportunità di scambio e di approfondimento culturale per chi frequenta l’università.

Nuove postazioni di bookcrossing all’Università di Parma: luoghi in cui scambiare libri e condividere letture, all’insegna della sostenibilità. Oggi l’inaugurazione al Campus Scienze e Tecnologie, nell’ambito della Paper Week cui l’Ateneo aderisce. All’inaugurazione nel Plesso Aule delle Scienze.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Inaugurata la bibliocabina per lo scambio dei libriUna vecchia cabina telefonica riadattata a biblioteca per fare viaggiare storie e libri. A Besana il bookcrossing si allarga. Sei casette per gli amanti dei libriDa un’idea nata quasi dieci anni fa a un progetto diffuso che abbraccia quasi tutto il territorio comunale.