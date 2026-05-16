Bookcrossing in città continua l’impegno del Comune | installate a Jesi due nuove casette dei libri
Il Comune di Jesi ha installato due nuove casette dedicate al bookcrossing, portando avanti l’iniziativa di promozione della lettura in città. Le strutture sono state collocate in punti strategici per favorire lo scambio di libri tra i cittadini. Si tratta di un intervento volto a incentivare l’uso dello scambio libero di volumi e a sostenere la cultura del libro, senza coinvolgimento di enti o persone specifiche. Le casette sostituite sono state posizionate in zone pubbliche accessibili a tutti.
Continuano le azioni correlate ai libri e alla lettura, in questo caso con la sostituzione di due casette dei libri per il bookcrossing in città. A Jesi, cinque casette destinate allo scambio dei libri erano state installate nel 2023, dopo essere state realizzate con materiali di scarto dai. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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