Bookcrossing in città continua l’impegno del Comune | installate a Jesi due nuove casette dei libri

Il Comune di Jesi ha installato due nuove casette dedicate al bookcrossing, portando avanti l’iniziativa di promozione della lettura in città. Le strutture sono state collocate in punti strategici per favorire lo scambio di libri tra i cittadini. Si tratta di un intervento volto a incentivare l’uso dello scambio libero di volumi e a sostenere la cultura del libro, senza coinvolgimento di enti o persone specifiche. Le casette sostituite sono state posizionate in zone pubbliche accessibili a tutti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui