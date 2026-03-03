Lavoro incentivi ridotti ma più lunghi | Sicilia tra le regioni con sostegni rafforzati per assunzioni e nuove imprese

La Sicilia riceve sostegni rafforzati per le assunzioni e la creazione di nuove imprese grazie alla conversione in legge del decreto Milleproroghe. La modifica ai programmi di incentivi all’occupazione prevede meno risorse immediate, ma tempi di accesso più lunghi. Questa decisione riguarda anche l’intera Zona e si riflette nelle nuove modalità di sostegno alle imprese e al lavoro.

Dal Milleproroghe proroghe selettive e fondi europei per giovani, donne e disoccupati: nel Mezzogiorno contributi più alti rispetto al Centro-Nord e opportunità aggiuntive per chi avvia attività autonome Come scrive Il Sole 24 Ore, gli sgravi destinati alle imprese che assumono giovani e disoccupati over 35 risultano ridimensionati rispetto alla versione iniziale della riforma, ma restano operativi più a lungo, con una proroga di quattro mesi oltre la precedente scadenza del 31 dicembre 2025. Diversa la scelta per il bonus dedicato alle donne svantaggiate, che viene invece esteso per un intero anno senza tagli, mantenendo l’esonero contributivo totale. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Sicilia, via libera agli incentivi per il lavoro agile: 18 milioni l’anno per nuove assunzioniLa giunta regionale siciliana ha approvato una misura a sostegno del lavoro agile che mette sul piatto un plafond di 18 milioni di euro annui per...

Sicilia: 54 milioni per il “South Working”, incentivi per assunzioni a tempo indeterminato e lavoro agile.La Giunta regionale siciliana ha varato un piano di incentivi da 54 milioni di euro per le imprese che assumeranno personale a tempo indeterminato in...

Giovani e Zes, tornano i bonus alle assunzioni. Ma ridottiUn emendamento riformulato al Milleproroghe riapre i termini fino al 30 aprile 2026. Però lo sgravio Inps sarà al 70%. Ecco come cambiano gli incentivi del decreto Coesione ... italiaoggi.it

Bonus assunzioni 2026: gli incentivi strutturali attiviGuida e repertorio ufficiale del Ministero degli incentivi a regime per l'occupazione: maxi-deduzione ,esoneri contributivi per giovani, donne, disoccupati e categorie protette. fiscoetasse.com

