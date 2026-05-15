INPS | istruzioni per i bonus 2026 su Giovani Donne e ZES Unica
L’INPS ha pubblicato le istruzioni relative ai bonus del 2026 destinati a giovani, donne e zone economiche speciali. Tra le domande più frequenti ci sono quelle sul metodo per ottenere il massimale di 800 euro destinato alle donne e sui requisiti necessari per mantenere l’esonero contributivo. Le nuove disposizioni chiariscono anche le procedure per accedere ai benefici e i criteri di elegibilità per le diverse categorie interessate. Le istruzioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’ente previdenziale.
? Domande chiave Come si ottiene il massimale di 800 euro per le donne?. Quali requisiti servono per non perdere l'esonero contributivo INPS?. Chi può richiedere il bonus ZES senza trasformare i contratti?. Perché l'incremento occupazionale netto può bloccare la domanda aziendale?.? In Breve Massimali fino a 800 euro mensili per donne residenti nelle regioni ZES Unica.. Bonus ZES per imprese con massimo 10 dipendenti in Abruzzo, Calabria e Sicilia.. Esonero fino a 650 euro per donne svantaggiate disoccupate da almeno 24 mesi.. Risorse Bonus Donne ripartite tra regioni sviluppate (50,83%) e meno sviluppate (42,13%).. L’INPS ha pubblicato il 14 maggio 2026 le circolari n. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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