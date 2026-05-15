Bonus Giovani Donne e ZES | le istruzioni dell' Inps ottenere gli sgravi sulle assunzioni

L'Inps ha pubblicato tre circolari il 14 maggio, fornendo le prime indicazioni operative relative a tre nuovi incentivi per l’occupazione introdotti dal decreto-legge del 30 aprile 2026. Le istruzioni riguardano i bonus rivolti a giovani, donne e zone economiche speciali, e spiegano come le aziende possono accedere agli sgravi contributivi previsti. Si tratta di passaggi concreti per l’attuazione delle misure, che mirano a incentivare l’assunzione in diversi settori e aree del paese.

Roma, 15 maggio 2026 – Il pacchetto lavoro del 2026 passa dalla norma all’attuazione. Con le circolari 55, 56 e 57 del 14 maggio, l’Inps ha definito le prime istruzioni operative per i tre nuovi esoneri contributivi previsti dal decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62: Bonus Giovani, Bonus ZES e Bonus Donne. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, porta un titolo politicamente ambizioso: salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto al caporalato digitale. Dentro questa cornice, gli sgravi al 100% sui contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro diventano lo strumento scelto per provare a rafforzare l’occupazione stabile, soprattutto nelle fasce più fragili del mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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