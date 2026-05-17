Bonus affitto in Sicilia | Sunia denuncia tagli e criteri discriminatori

In Sicilia, il bonus affitto ha subito modifiche che hanno generato polemiche. Il nuovo bando prevede l’esclusione delle coppie senza figli e ha ridotto i fondi disponibili, limitando così il numero di persone che possono accedere alle agevolazioni. La decisione di adottare criteri discriminatori e di ridurre le risorse destinate ai beneficiari ha sollevato proteste da parte delle organizzazioni rappresentative degli inquilini. La questione riguarda le modalità di assegnazione delle agevolazioni e le conseguenze di queste scelte sulla popolazione interessata.

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? Punti chiave Perché il nuovo bando esclude le coppie senza figli?. Come influisce il taglio dei fondi sulla platea dei beneficiari?. Chi è responsabile dei blocchi tecnici sulla piattaforma digitale?. Cosa rischiano le famiglie che non riescono a correggere l'istanza?.? In Breve Fondi ridotti da 25 a 5 milioni di euro rispetto all'anno precedente.. Requisito Isee massimo 10.000 euro e nucleo familiare di almeno tre componenti.. Scadenza domande online tramite Spid fissata per il 9 giugno alle 23:59.. Incontro urgente con Sispi e assessore Mimma Calabrò previsto per il 19 maggio.. Il Sunia di Palermo ha segnalato forti discriminazioni e disagi legati al nuovo bonus affitto della Regione Siciliana, mentre la terza commissione consiliare contesta i malfunzionamenti della piattaforma digitale per le domande. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonus affitto in Sicilia: Sunia denuncia tagli e criteri discriminatori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sunia Sicilia: ‘Piano Casa inadeguato, rischio rendite per i privati? Cosa scoprirai Come influenzeranno i fondi pubblici le rendite dei grandi investitori privati? Perché il fabbisogno di alloggi in Sicilia supera le... Roberto Alosi eletto nuovo segretario generale del Sunia Cgil SiciliaLo ha eletto all’unanimità l’assemblea generale regionale del sindacato degli inquilini. Affitti brevi in Sicilia, cosa cambia davvero dopo il Tar: la guida per chi affitta casa Chi si aspettava un liberi tutti rischia di sbagliare lettura e di pagarne le conseguenze Leggi l’articolo completo: lasicilia.visitlink.me/-Wpkh5 x.com