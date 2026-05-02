Sunia Sicilia | ‘Piano Casa inadeguato rischio rendite per i privati

Il Sunia Sicilia ha espresso preoccupazioni riguardo al Piano Casa, definendolo insufficiente e rischioso per le rendite dei privati. Secondo l’associazione, i fondi pubblici destinati al settore potrebbero favorire i grandi investitori privati, creando disparità nel mercato immobiliare. Inoltre, si evidenzia come il fabbisogno di alloggi in Sicilia sia superiore alle stime ufficiali, alimentando dubbi sull’efficacia delle politiche attuate finora.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i fondi pubblici le rendite dei grandi investitori privati?. Perché il fabbisogno di alloggi in Sicilia supera le stime governative?. Chi pagherà il costo dell'insularità e dei salari troppo bassi?. Come colpiranno le nuove procedure gli sfratti per morosità incolpevole?.? In Breve Fabbisogno siciliano tra 80 e 120 mila alloggi sociali secondo il SUNIA.. Oltre il 33% dei lavoratori siciliani percepisce meno di 10.000 euro annui.. Sfratti in Sicilia causati per il 60-70% dalla morosità incolpevole.. Piano nazionale prevede 10 miliardi di euro per 100.000 alloggi entro il 2036.. Roberto Alosi, segretario generale del SUNIA CGIL Sicilia, ha lanciato un attacco frontale contro il Piano Casa del governo Meloni, definendo il provvedimento totalmente inadeguato per le necessità dell’Isola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sunia Sicilia: ‘Piano Casa inadeguato, rischio rendite per i privati Notizie correlate Leggi anche: Piano casa, arenato il progetto con i privati Roberto Alosi eletto nuovo segretario generale del Sunia Cgil SiciliaLo ha eletto all’unanimità l’assemblea generale regionale del sindacato degli inquilini. Tutti gli aggiornamenti Piano casa, il Sunia Sicilia boccia il Governo: Aiuto ai fondi finanziari, non ai poveriIn Sicilia il diritto alla casa è diventato irraggiungibile per una quota crescente di famiglie. Con questa constatazione senza appello, Roberto Alosi, segretario generale del SUNIA CGIL Sicilia, apr ... blogsicilia.it Piano Casa, il Sunia attacca: Inadeguato per la Sicilia ed Enna paga il prezzo più altoIl segretario generale ritiene che il piano varato dal Governo non tuteli le fasce deboli siciliane. E nell'Ennese l'emergenza abitativa è allarmante. vivienna.it