Roberto Alosi eletto nuovo segretario generale del Sunia Cgil Sicilia

L’assemblea generale regionale del Sunia Cgil Sicilia ha eletto all’unanimità Roberto Alosi come nuovo segretario generale. Alosi, originario di Catania, assume il ruolo dopo aver ricevuto il voto dei membri presenti. La scelta rappresenta un passaggio importante per il sindacato degli inquilini nella regione. La nomina è stata comunicata ufficialmente dal sindacato senza ulteriori dettagli.

Lo ha eletto all’unanimità l’assemblea generale regionale del sindacato degli inquilini. Subentra a Giusy Milazzo Roberto Alosi, catanese di origine, è il nuovo segretario generale del Sunia Cgil Sicilia. Lo ha eletto all’unanimità l’assemblea generale regionale del sindacato degli inquilini. Subentra a Giusy Milazzo. Laureato in Filosofia, sindacalista Cgil dagli anni '90, Alosi ha ricoperto ruoli di primo piano nell’organizzazione. E' stato segretario generale della Camera del lavoro di Siracusa dal 2016 al 2025, in precedenza segretario generale della Flc Cgil aretusea e componente della segreteria provinciale con delega alle politiche industriali. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Riparte la lotta per la casa: Roberto Alosi eletto segretario del Sunia Cgil Sicilia

