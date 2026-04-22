Recentemente, due ex calciatori della Serie A hanno commentato la situazione di Rafael Leao, attaccante del Milan. Luca Toni ha fatto una battuta chiedendo “Chi te lo prende?”, mentre Emiliano Viviano ha commentato che ci sono molti esterni forti disponibili. I loro interventi si sono concentrati sulla stagione negativa del giocatore rossonero, senza approfondire altri dettagli o implicazioni.

Ha avuto un infortunio al polpaccio in agosto (tornando in campo a fine settembre) e poi la pubalgia a inizio a dicembre (problema che si trascina ormai dietro da quattro mesi pieni). Ha cambiato ruolo, abbandonando l'amata fascia sinistra, quella dove ha quasi sempre giocato in carriera, sfornando doppie doppie tra gol e assist in quasi ogni stagione, per passare a fare la punta. Prima o seconda che sia. Eppure, nonostante il suo score reciti 10 gol e 3 assist in 27 partite, in un totale di 1.749' sul terreno di gioco, per la contribuzione ad una rete del Milan (con un gol o con un assist) ogni 135' scarsi, la stagione di Rafael Leão è considerata, praticamente da tutti, talmente negativa al punto che il club avrebbe deciso di venderlo, nel calciomercato estivo, per una cifra a partire dai 40-50 milioni di euro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, caso Leao. Toni: “Chi te lo prende?”. Viviano: “Di esterni forti ce ne sono un milione”

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