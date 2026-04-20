Garlasco l' avvocato Cataliotti certo dell' innocenza di Sempio | Non ho davanti né un mostro né un colpevole

L'avvocato Liborio Cataliotti ha dichiarato che il suo assistito, Andrea Sempio, non rappresenta un colpevole né un individuo da considerare un mostro. La sua posizione si basa su elementi che, secondo lui, non indicano responsabilità dirette dell'imputato. La vicenda giudiziaria coinvolge Sempio e si sta sviluppando nel rispetto delle procedure legali previste. Le indagini continuano per chiarire i fatti e accertare eventuali responsabilità.

“Sulla base delle prove che abbiamo note non vedo perché dovrebbe esserci un rinvio a giudizio“, anche perché tutto dipende dalla “formulazione del capo di imputazione”. Nel frattempo “io so di trovarmi né di fronte a un mostro né di fronte a un colpevole”: parole, queste, che Liborio Cataliotti riferisce a Mattino Cinque sul suo assistito Andrea Sempio, specialmente a seguito della consulenza dei carabinieri del Racis dalla quale è emerso il presunto profilo psicologico del nuovo indagato per il delitto di Garlasco. La difesa dell'avvocato Cataliotti Andrea Sempio "non è né un mostro né un colpevole" Lo scontro in tv con Federica...🔗 Leggi su Virgilio.it

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