Marèa | prende il largo il nuovo progetto di Emanuel Pio Sibilio l' inaugurazione del nuovo locale sul Carmine

Il 6 maggio si terrà l’inaugurazione di Marea, il nuovo locale sul Carmine a Salerno. Il progetto gastronomico è stato ideato dallo chef Emanuel Pio Sibilio e da Anna Patrizia Capri. La cerimonia di apertura coinvolgerà presumibilmente clienti e rappresentanti del settore locale. L’apertura segna l’ingresso di una nuova attività nel panorama culinario della zona. La data è stata comunicata attraverso gli organizzatori del progetto.

E' in programma il 6 Maggio, l’inaugurazione di Marea, il nuovo progetto gastronomico salernitano firmato dallo chef Emanuel Pio Sibilio e da Anna Patrizia Capri. A partire dalle 21, in via Carmine, aprirà al pubblico un nuovo spazio gastronomico nel cuore della city, che nasce dall’incontro tra.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Dedicato alla mamma per trent'anni in cucina, pronto all'inaugurazione il nuovo locale di Riccardo La CorteIl nome "Mamagiò" è dedicato alla sua mamma Giovanna con cui ha lavorato una trentina di anni: "Le ricette dei sughi e del ragù sono tutte sue" E'... “Sport Illumina”, dalla riqualificazione del campetto al nuovo playground: il progetto prende formaANCONA - È prossimo l’inizio dei lavori per il progetto “Sport Illumina”, intervento attuato a livello ministeriale da Sport e Salute, che ne...