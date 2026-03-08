Waqas riapre il locale nel giorno del suo compleanno festa grande e cena gratis per tutti | Salerno per me è una famiglia

Sabato sera, presso Waqas Kebab sul lungomare Tafuri, si è svolta la riapertura del locale in occasione del compleanno del titolare, che ha festeggiato con una cena gratuita per tutti. La serata è stata caratterizzata da cori, sorrisi, selfie e abbracci, mentre il locale ha accolto clienti e amici nel giorno speciale. La riapertura è avvenuta subito dopo la fine di un procedimento giudiziario che aveva coinvolto il proprietario.

Cori, sorrisi, selfie e abbracci, sabato sera, presso Waqas Kebab, il locale sul lungomare Colombo riaperto proprio ieri, in occasione del compleanno del titolare, tornato in libertà dopo la vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto. Come e più di ogni anno, Waqas, per festeggiare il giorno della sua nascita, ha offerto la cena a tutti i presenti. "Non ho parole abbastanza grandi per ringraziarvi. Quello che mi avete fatto vivere è stato qualcosa che non dimenticherò mai. Vedere così tanti ragazzi, famiglie, bambini, sentire il vostro affetto, i vostri abbracci, le vostre parole, mi ha fatto emozionare davvero tanto. Io sono arrivato qui da lontano, ma voi mi avete fatto sentire a casa.