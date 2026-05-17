Bomber il retroscena | perché Jerry Calà rifiutò un passaggio sull' aereo privato di Bud Spencer

Durante una conversazione, Jerry Calà ha raccontato di aver rifiutato un passaggio su un aereo privato appartenente a Bud Spencer. Spencer, noto attore e ex atleta, era anche un pilota di aerei. Nonostante la disponibilità offerta, Calà ha scelto di non accettare il volo. La vicenda si lega alla figura di Spencer, che possedeva competenze di volo, ma la decisione di Calà è rimasta senza spiegazioni ufficiali.

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Oltre a essere un attore carismatico ed ex atleta, Bud Spencer era un pilota d'aerei, ma la sua perizia non ha convinto Jerry Calà, colpevole di aver rifiutato la generosa offerta di un passaggio. L'eterno revival televisivo dei classici della comicità con Bud Spencer e Terence Hill trova spazio oggi, domenica 17 maggio, su Cine34, che ripropone Bomber, pellicola a sfondo sportivo interpretata dal grande Bud a fianco di Jerry Calà. Diretto da Michele Lupo, già regista di Lo chiamavano Bulldozer (1978) e Uno sceriffo extraterrestre. poco extra e molto terrestre (1979), Bomber vede Spencer nei panni di un ex pugile che perde il lavoro dopo che il suo barcone viene demolito per poi essere convinto da Jerry a fare da talent scout per la sua palestra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bomber, il retroscena: perché Jerry Calà rifiutò un passaggio sull'aereo privato di Bud Spencer ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bomber: perché il film con Bud Spencer è considerato il sequel "proibito" di Lo chiamavano BulldozerStasera in prima serata su Rete 4 torna uno dei classici con Bud Spencer, vi sveliamo il legame (non tanto) segreto con un altro cult interpretato... Cinecittà World riapre nel segno di Bud SpencerIl Parco divertimenti di Roma riapre i battenti il 21 marzo con una serie di novità: si comincia col Bud Spencer Tribute per ricordare la star... Bomber: tutto quello che c’è da sapere sul filmBomber: trama, cast e streaming del film in onda stasera, sabato 9 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Tutte le informazioni ... tpi.it Bomber con Bud Spencer e Jerry Calà e la strana storia dell’esplosione di fama in UngheriaTra pugni, ironia e allenamenti improbabili, il film è diventato un fenomeno anche fuori dall'Italia, dove Bud Spencer è ancora oggi amatissimo di Redazione Questa sera Rete 4 riporta in prima serata ... msn.com