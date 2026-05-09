Stasera su Rete 4 va in onda un film con Bud Spencer, noto per essere considerato il sequel non ufficiale di un altro celebre titolo del 1978. Il lungometraggio ha suscitato discussioni tra gli appassionati per il suo collegamento con il film precedente, anche se non è stato prodotto come seguito diretto. La pellicola rappresenta uno dei capitoli più discussi nella filmografia dell’attore, rimanendo comunque tra i classici della sua carriera.

Stasera in prima serata su Rete 4 torna uno dei classici con Bud Spencer, vi sveliamo il legame (non tanto) segreto con un altro cult interpretato dal divo nel 1978. Bud Spencer sarà protagonista della prima serata di Rete 4, oggi 9 maggio, col ritorno di Bomber, classica commedia di cazzotti del 1982 che vede il divo napoletano nei panni di un ex pugile male in arnese. L'incontro con Jerry (Jerry Calà), stralunato proprietario di una palestra, determinerà la sua rinascita. Amatissima dai fan del grande Bud, la pellicola girata a Livorno e Tirrenia è diretta da Michele Lupo e vede nel cast anche una Nando Paone e una giovanissima Gegia che muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bomber: perché il film con Bud Spencer è considerato il sequel "proibito" di Lo chiamavano Bulldozer

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