Bombe Usa sulla Nigeria ucciso il terrorista più attivo

Oggi, secondo quanto comunicato, le forze armate statunitensi e nigeriane hanno condotto un'operazione congiunta in Nigeria, durante la quale è stato ucciso un individuo descritto come il terrorista più attivo della regione. L'azione si è svolta senza segnalare vittime civili o danni collaterali. La notizia arriva dopo settimane di intensi scontri tra forze di sicurezza e gruppi armati nella zona. La dinamica dell'operazione non è stata dettagliata ulteriormente dalle autorità coinvolte.

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