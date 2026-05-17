Bombe Usa sulla Nigeria ucciso il terrorista più attivo
Oggi, secondo quanto comunicato, le forze armate statunitensi e nigeriane hanno condotto un'operazione congiunta in Nigeria, durante la quale è stato ucciso un individuo descritto come il terrorista più attivo della regione. L'azione si è svolta senza segnalare vittime civili o danni collaterali. La notizia arriva dopo settimane di intensi scontri tra forze di sicurezza e gruppi armati nella zona. La dinamica dell'operazione non è stata dettagliata ulteriormente dalle autorità coinvolte.
Trump annuncia, Tinubu conferma Nel mirino Abu-Bilal al-Minuki, presunto numero 2 dell’Isis. L’Onu: «Basta vittime civili» «Oggi, su mio ordine, le forze armate statunitensi e nigeriane hanno eseguito alla perfezione una missione meticolosamente pianificata per eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo», ha dichiarato venerdì sera il presidente statunitense Donald Trump sulla sua piattaforma social Truth. L’operazione aveva come obiettivo Abu-Bilal al-Minuki, descritto come «il numero due dello Stato Islamico (Isis) a livello mondiale», precisando che «non terrorizzerà più la popolazione africana, né contribuirà a pianificare operazioni contro gli americani». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Trump USA Military Launch Air Strike in Nigeria Targeting ISIS, Terrorist and Bandits in North
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