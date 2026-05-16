Ucciso il numero due dell’Isis Abu Bilal al-Minuki L’annuncio di Trump | Eliminato il terrorista più attivo del mondo

Da quotidiano.net 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 maggio 2026, le forze armate di Stati Uniti e Nigeria hanno annunciato di aver ucciso Abu Bilal al-Minuki, considerato dal presidente americano il numero due dell’Isis e definito il terrorista più attivo al mondo. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’operazione o sulle circostanze dell’uccisione. L’evento segna un colpo significativo nelle attività militari contro lo Stato Islamico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 16 maggio 2026 – Le forze armate degli Stati Uniti e della Nigeria hanno ucciso Abu Bilal al-Minuki, indicato dal presidente americano Donald Trump come il numero due globale dello Stato Islamico (Isis) e "il terrorista più attivo del mondo". Lo ha annunciato lo stesso Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. "Questa notte, su mia indicazione, coraggiose forze statunitensi e le forze armate nigeriane hanno eseguito alla perfezione una missione meticolosamente pianificata e molto complessa per eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo del mondo ", ha scritto il presidente americano. Abu Bilal al-Minuki, secondo al comando dell' Isis in tutto il mondo, pensava di potersi nascondere in Africa, ma non sapeva che avevamo fonti che ci tenevano informati su cio' che stava facendo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ucciso il numero due dell8217isis abu bilal al minuki l8217annuncio di trump eliminato il terrorista pi249 attivo del mondo
© Quotidiano.net - Ucciso il numero due dell’Isis, Abu Bilal al-Minuki. L’annuncio di Trump: “Eliminato il terrorista più attivo del mondo”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La fin du clan Assad : Chronique d'une dictature effondrée

Video La fin du clan Assad : Chronique d'une dictature effondrée

Sullo stesso argomento

Trump: «Eliminato il numero due dell’Isis Abu-Bilal al-Minuki». La Cnn: «Mai così vicini a una ripresa degli attacchi in Iran» – La diretta«Stasera, sotto la mia guida, le coraggiose forze armate americane e le forze armate nigeriane hanno portato a termine in modo impeccabile una...

Trump annuncia il blitz contro l’Isis: ucciso in Africa il numero due del CaliffatoIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le forze americane e nigeriane hanno ucciso un alto comandante dell’Isis, indicato...

abu bilal ucciso il numero dueTrump: Eliminato il numero due dell'Isis, Abu-Bilal al-Minuki. Si nascondeva in Africa. Cnn: Mai così vicini a riprendere attacchi in IranIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le forze americane e nigeriane hanno ucciso un alto leader dello Stato Islamico. Le coraggiose forze americane e le ... ilmessaggero.it

abu bilal ucciso il numero dueUcciso il numero due dell’Isis, Abu Bilal al-Minuki. L’annuncio di Trump: Eliminato il terrorista più attivo del mondoLe forze armate degli Stati Uniti e della Nigeria hanno ucciso Abu Bilal al-Minuki, indicato dal presidente americano come il numero due globale dello Stato Islamico ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web