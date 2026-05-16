Il 16 maggio 2026, le forze armate di Stati Uniti e Nigeria hanno annunciato di aver ucciso Abu Bilal al-Minuki, considerato dal presidente americano il numero due dell’Isis e definito il terrorista più attivo al mondo. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’operazione o sulle circostanze dell’uccisione. L’evento segna un colpo significativo nelle attività militari contro lo Stato Islamico.

Roma, 16 maggio 2026 – Le forze armate degli Stati Uniti e della Nigeria hanno ucciso Abu Bilal al-Minuki, indicato dal presidente americano Donald Trump come il numero due globale dello Stato Islamico (Isis) e "il terrorista più attivo del mondo". Lo ha annunciato lo stesso Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. "Questa notte, su mia indicazione, coraggiose forze statunitensi e le forze armate nigeriane hanno eseguito alla perfezione una missione meticolosamente pianificata e molto complessa per eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo del mondo ", ha scritto il presidente americano. Abu Bilal al-Minuki, secondo al comando dell' Isis in tutto il mondo, pensava di potersi nascondere in Africa, ma non sapeva che avevamo fonti che ci tenevano informati su cio' che stava facendo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucciso il numero due dell’Isis, Abu Bilal al-Minuki. L’annuncio di Trump: “Eliminato il terrorista più attivo del mondo”

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