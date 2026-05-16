Le forze armate statunitensi e nigeriane hanno eliminato Abu Bilal al-Minuki, ritenuto il numero due dell’ISIS e descritto dal presidente degli Stati Uniti come il terrorista più attivo al mondo. L’operazione si è svolta in Nigeria, dove al-Minuki era considerato una figura di rilievo nelle attività dell’organizzazione terroristica. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sull’intervento o sulla sua durata. La morte di al-Minuki rappresenta un colpo significativo per lo Stato Islamico.

Le forze armate degli Stati Uniti e della Nigeria hanno ucciso Abu Bilal al-Minuki, indicato dal presidente americano Donald Trump come il numero due globale dello Stato Islamico e «il terrorista più attivo del mondo». Lo ha annunciato lo stesso Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. «Questa notte, su mia indicazione, coraggiose forze statunitensi e le forze armate nigeriane hanno eseguito alla perfezione una missione meticolosamente pianificata e molto complessa per eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo del mondo», ha scritto il presidente americano. Abu Bilal al-Minuki, secondo al comando dell’Isis in tutto il mondo, pensava di potersi nascondere in Africa, ma non sapeva che avevamo fonti che ci tenevano informati su ciò che stava facendo». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: ucciso in Nigeria al-Minuki, numero due dell'Isis. «Il terrorista più attivo del mondo»

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Top ISIS Commander, Abu-Bilal Al-minuki Killed In U.S-Nigeria Joint Operation

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