La Rai ha denunciato un episodio di violenza nei confronti di una troupe in servizio per la Tgr Lazio nel quartiere Quadraro di Roma. “Esprimiamo la più ferma condanna per la grave aggressione”, hanno scritto in una nota, “dove un operatore e un assistente stavano riprendendo stabili occupati dagli anarchici dopo la morte di due attivisti che stavano fabbricando una bomba. L’aggressione ha causato il danneggiamento delle attrezzature e il ferimento di un operatore, a cui sono state prestate le cure in ospedale. A lui va la nostra piena solidarietà e l’augurio di una pronta guarigione”. Si tratta, prosegue ancora il messaggio dell’azienda, “di un fatto inaccettabile che colpisce non solo i professionisti coinvolti, ma anche il diritto dei cittadini a essere informati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rai: “Una troupe della Tgr Lazio aggredita dagli anarchici durante un servizio”

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