Roma | Rai aggredita troupe Tgr a presidio anarchici ferma condanna

A Roma, una troupe della Tgr è stata aggredita questa mattina durante un presidio non autorizzato tra la Circonvallazione Tuscolana e via Lemonia. La Rai ha diffuso una nota ufficiale in cui condanna fermamente l’episodio, che ha coinvolto un giornalista e altri membri della troupe. L’aggressione si è verificata in un contesto di manifestazione senza autorizzazione.

La Rai, attraverso una nota ufficiale, esprime la propria “ferma condanna per l’ennesima aggressione da parte di anarchici a giornalista e troupe Tgr, stamane, durante un presidio non autorizzato fra la Circonvallazione Tuscolana e via Lemonia, a Roma.” Dettagli dell’incidente. Secondo quanto riportato nella nota, la giornalista stava semplicemente ponendo una domanda a uno dei partecipanti alla manifestazione quando è stata minacciata, e il suo microfono è stato gettato a terra. Questo episodio di violenza ha suscitato una forte reazione da parte della Rai, che ha ribadito la propria posizione in merito alla tutela della libertà di stampa. Il sostegno della Rai. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Rai, aggredita troupe Tgr a presidio anarchici, ferma condanna Articoli correlati Rai: “Una troupe della Tgr Lazio aggredita dagli anarchici durante un servizio”La Rai ha denunciato un episodio di violenza nei confronti di una troupe in servizio per la Tgr Lazio nel quartiere Quadraro di Roma. Anarchici morti, troupe Tgr Lazio aggredita a Roma(Adnkronos) – Grave aggressione oggi subita da una troupe in servizio per la TGR Lazio nel quartiere Quadraro di Roma, "dove un operatore e un... Contenuti e approfondimenti su Roma Rai aggredita troupe Tgr a... Temi più discussi: Roma, aggredita troupe della Rai che stava riprendendo gli stabili occupati dagli anarchici; Anarchici a Roma, nuova aggressione a troupe Rai. Giornalista minacciata; Rai: Una nostra troupe aggredita durante un servizio sugli anarchici morti a Roma. Ferito un operatore; Esplosione ordigno a Roma, aggressione a troupe Rai che riprendeva uno stabile occupato. Troupe della Rai aggredita mentre riprendeva stabili occupati dagli anarchici a RomaUna troupe del TGR Lazio della Rai è stata aggredita mentre effettuava delle riprese di alcuni stabili occupati da gruppi anarchici al Quadraro a Roma. A darne notizia è la stessa azienda televisiva a ... fanpage.it Troupe Rai aggredita a Roma mentre riprende gli stabili occupati dagli anarchiciRoma, 22 mar. (askanews) – Una troupe Rai del Tgr Lazio è stata aggredita a Roma, nel quartiere Quadraro, mentre stava riprendendo gli stabili occupati dagli anarchici: danneggiate le attrezzature e f ... askanews.it Carlos Augusto è finito nel mirino della Roma. L'agente Beppe Riso lo ha proposto ai giallorossi e il rinnovo con l'Inter non arriva. In estate ci sarà una rivoluzione sulle fasce, saluteranno Tsimikas e Celik. Vi piacerebbe il brasiliano - facebook.com facebook Il Campidoglio modifica il regolamento edilizio. Così i nuovi palazzi di Roma saranno più “green” ift.tt/9kWv5wh x.com