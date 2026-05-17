Bologna corsaro in terra orobica | Atalanta battuta 1-0 | Le pagelle

Nel match disputato in terra orobica, la squadra di Bologna ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Atalanta. I rossoblù sono entrati in campo con determinazione, mettendo sotto pressione la squadra di casa e conquistando tre punti importanti. La partita si è svolta su un terreno difficile, ma la formazione ospite è riuscita a mantenere compattezza e concentrazione per tutto l’incontro, portando a casa il risultato.

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Compatti e vogliosi, i rossoblù mettono sotto la Dea e strappano un successo prestigioso su un campo difficile come quello dell’Atalanta. Fanno festa i 500 giunti dall’Emilia nel settore ospiti, mentre il rammarico generale per non aver partecipato alla “volata Conference” supera di gran lunga il. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bologna-Atalanta 0-2: gol e highlights | Serie A Sullo stesso argomento Pagelle Atalanta-Bologna 0-1, i voti della sfida: bergamaschi ufficialmente in Conference LeagueLa vittoria degli uomini di Italiano, infatti, avvicina i rossoblu all’ottavo posto in classifica, un risultato che permetterebbe al Bologna di non... Leggi anche: Bologna corsaro a Sassuolo: Dallinga firma l'1-0 Terra Santa: Bologna, in serata nella messa con il card. Zuppi e padre Patton una speciale intenzione di preghiera per la pacePer la festa della Madonna del Carmine, nella serata di oggi l’arcivescovo di Bologna, il card. Matteo Maria Zuppi concelebrerà alle 18.30 nella basilica di San Martino la messa con padre Francesco ... agensir.it Da Bologna pellegrini in Terra Santa: Un segno di pace e fraternitàDal 1° al 6 gennaio scorso si è svolto il secondo pellegrinaggio di comunione e pace in Terra Santa della diocesi di Bologna in collaborazione con il Patriarcato latino di Gerusalemme. L’idea di ... avvenire.it