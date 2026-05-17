Pagelle Atalanta-Bologna 0-1 i voti della sfida | bergamaschi ufficialmente in Conference League

L’Atalanta ha perso in casa contro il Bologna con il risultato di 0-1, confermando comunque la qualificazione matematica alla prossima Conference League. La vittoria dei rossoblù permette loro di mantenere il settimo posto in classifica, cercando ora di difendere l’ottavo, che garantisce l’accesso agli ottavi di finale della Coppa Italia. La partita ha visto i bergamaschi affrontare la sfida senza riuscire a segnare, mentre il Bologna ha trovato il gol decisivo nel secondo tempo.

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La vittoria degli uomini di Italiano, infatti, avvicina i rossoblu all’ottavo posto in classifica, un risultato che permetterebbe al Bologna di non dover passare per i preliminari di Coppa Italia, ma di partire direttamente dagli ottavi di finale. Andiamo a vedere i voti della sfida. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6, Djimsiti 6, Ahanor 5,5; Zappacosta 5,5 (88' Kolasinac sv), De Roon 6 (63' Pasalic 5,5), Ederson 6, Zalewski 6 (63' Musah 5,5); De Ketelaere 5,5 (82' Bakker sv), Raspadori 5,5 (63' Sulemana 5,5); Krstovic 5,5. Allenatore: Palladino.BOLOGNA (4-3-3): Skorupski 6,5; Joao Mario 6, Helland 6,5, Heggem 6,5, Miranda 7; Freuler 6, Ferguson 6, Pobega 5,5 (69' Moro 6); Bernardeschi 5,5 (69' Orsolini 7), Castro 6 (69' Dallinga 6), Rowe 6,5 (88' Dominguez sv). 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagelle Atalanta-Bologna 0-1, i voti della sfida: bergamaschi ufficialmente in Conference League ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bayern Monaco-Real Madrid 4-3: gol e highlights | Champions League Sullo stesso argomento Pagelle Atalanta Bayern Monaco: ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League! I VOTILecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità. Pagelle Atalanta-Genoa 0-0, i voti della sfida: frenata bergamascaAltra frenata in classifica per l’Atalanta che pareggia in casa contro il Genoa e dice addio alle speranze di recuperare punti su Como e Roma nella... Dove vedere Atalanta-Bologna in tv? Dazn o Sky, orarioAlla New Balance Arena si gioca Atalanta-Bologna, incontro valido per la trentasettesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Palladino vanno a caccia di un risultato positivo per festeggiare l'access ... msn.com Atalanta-Bologna 0-1, pagelle e tabellino: Carnesecchi para quasi tutto, Krstovic e De Ketelaere non graffiano, Rowe ispirato, Orsolini decisivoIl guizzo di Orsolini regala i tre punti alla squadra di Italiano, ma per l'Europa non basta: l'Atalanta è certa del settimo posto e stacca il pass per i preliminari di Conference League. msn.com