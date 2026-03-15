Bologna corsaro a Sassuolo | Dallinga firma l' 1-0

Il Bologna ha vinto il derby contro il Sassuolo con un gol di Dallinga che ha deciso la partita. La sfida si è svolta all'Mapei Stadium, con il team di Italiano che ha ottenuto la vittoria nel momento più importante. La partita si inserisce in un doppio impegno di coppa contro la Roma, lasciando il Bologna con un risultato positivo nel campionato.

Al Mapei Stadium il team di Italiano conquista il derby emiliano. REGGIO EMILIA - Nel mezzo della doppia sfida di coppa contro la Roma, il Bologna porta a casa bottino pieno nel derby emiliano contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium, l'1-0 finale porta la firma di Dallinga, in gol nei primi minuti. Dopo aver giocato un ottimo primo tempo, il Bologna è riuscito a gestire il risultato nella seconda frazione, facilitato da un Sassuolo impreciso e poco intenso. A livello, però, di infortuni il pomeriggio degli ospiti non è stato per nulla fortunato: oltre alle uscite forzate prima di De Silvestri poi di Moro, nel finale c'è stata apprensione anche per le condizioni di Skorupski. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bologna corsaro a Sassuolo: Dallinga firma l'1-0 Articoli correlati Sassuolo-Bologna 0-1, Dallinga decide il derby emilianoAGI - Nel mezzo della doppia sfida di Europa League contro la Roma, il Bologna porta a casa bottino pieno nel derby emiliano contro il Sassuolo. Pagelle Sassuolo-Bologna 0-1, i voti della partita: la decide DallingaIl Bologna riscatta la sconfitta casalinga contro il Verona e batte il Sassuolo in trasferta grazie al gol di Dallinga, arrivato dopo pochi minuti di... Aggiornamenti e notizie su Bologna corsaro Temi più discussi: Serie A: preview Sassuolo-Bologna; Calcio, la Juventus strapazza il Pisa in Serie A. Como corsaro a Cagliari, l’Udinese blocca l’Atalanta; Verona corsaro a Bologna: rimonta in otto minuti e vittoria 2-1 al Dall’Ara. Fiorentina-Parma finisce 0-0. Bologna corsaro a Sassuolo: Dallinga firma l'1-0REGGIO EMILIA - Nel mezzo della doppia sfida di coppa contro la Roma, il Bologna porta a casa bottino pieno nel derby emiliano contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium, l'1-0 finale porta la firma di Dall ... laprovinciacr.it Bologna fa suo il derby con il Sassuolo, ora testa alla Roma(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Il Bologna ha già la testa a giovedì per il ritorno di Europa League all'Olimpico contro la Roma ma intanto vince 1-0 in ... sport.tiscali.it Il commento di Giuseppe Tassi Il Bologna europeo è davvero un'altra cosa. Finisce 1-1 con la Roma di Gasperini e Malen, che aggancia il pareggio nel finale con Pellegrini. Il pass per i quarti di Europa League è ancora in gioco. Ma chi si mangia le mani è pr facebook