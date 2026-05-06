Monopattini | targa e bollo dal 16 maggio dubbi sulla capacità di controllo

Dal 16 maggio diventa obbligatorio applicare targa e bollo ai monopattini, ma ci sono dubbi sulla possibilità di controllare queste nuove regole. In alcuni casi, le agenzie incaricate non riescono a far funzionare i software necessari per gestire le pratiche. Nel frattempo, l'obbligo di assicurazione, previsto inizialmente prima di questa data, è stato spostato a luglio.

? Cosa scoprirai Come fare la pratica se i software delle agenzie non funzionano?. Perché l'obbligo di assicurazione è stato posticipato a luglio?. Chi controllerà effettivamente i monopattini con la carenza di polizia?. Quanto costerà davvero regolarizzare il mezzo tra portale e agenzie?.? In Breve Obbligo targa dal 16 maggio, assicurazione RC posticipata al 16 luglio.. Andrea Giarretta segnala malfunzionamenti software nelle agenzie di pratiche auto.. Paolo Colangelo teme inefficacia controlli simili all'obbligo casco già esistente.. Roberto Benigni evidenzia carenza organico polizia locale tra 20% e 30%..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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