Diretta gol Serie A LIVE | Orsolini decide Atalanta Bologna

Nella 37esima giornata di Serie A, le partite sono state trasmesse in diretta, con aggiornamenti sui risultati e le azioni più importanti. Durante la giornata, un gol decisivo è stato segnato da un giocatore dell’Atalanta, che ha portato la squadra alla vittoria contro il Bologna. Sono stati segnalati anche episodi di moviola e momenti di cronaca live, offrendo una visione completa delle sfide in programma. La giornata si è conclusa con la sintesi dei match e i risultati ufficiali.

L’Inter alza al cielo il 21^ Scudetto, parla Chivu: «Queste due Coppe sono la conseguenza di un gruppo di uomini che ha messo la faccia e ha lavorato sodo» Marotta svela: «Vincere gli scudetti è sempre un’impresa straordinaria. Sul mercato non sarà rivoluzione» Caos sostituzione per Neymar: clamoroso in Brasile, pasticcio del quarto uomo e giallo per proteste! La ricostruzione di quanto successo Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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