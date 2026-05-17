Una donna è stata arrestata con l’accusa di aver installato un cavo elettrico abusivo lungo circa 20 metri, nascosto in modo da non essere immediatamente visibile ai passanti. Le forze dell’ordine hanno scoperto che il collegamento illegale alimentava un impianto non autorizzato, senza rispettare le norme di sicurezza previste dalla legge. Durante le verifiche, sono stati trovati elementi che confermavano l’utilizzo di questa connessione per aggirare i controlli sulla fornitura di energia elettrica.

? Punti chiave Come ha fatto la donna a nascondere il collegamento ai passanti?. Cosa alimentava esattamente l'impianto collegato al cavo abusivo?. Perché il sistema artigianale creato con il nastro adesivo era pericoloso?. Chi ha scoperto l'anomalia nei consumi elettrici della vittima?.? In Breve Cavo da 20 metri isolato con nastro adesivo tra i muri di via San Giacomo.. Sospettata di 38 anni già deferita per furto elettrico e occupazione abusiva di immobili.. L'allacciamento alimentava frigorifero e luci dopo la segnalazione del cittadino giovedì 14 maggio.. Il bypass pericoloso esponeva il vicinato a rischi di incendio e folgorazione in via San Giacomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bollette elettriche sospette: arrestata per un cavo abusivo di 20 metri

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