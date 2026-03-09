In Toscana, le bollette dell’elettricità si apprestano a raddoppiare a causa dell’aumento dei prezzi energetici sui mercati internazionali. Le variazioni di mercato hanno già portato a conseguenze tangibili per i consumatori, con tariffe che si avvicinano a nuovi livelli. La situazione si sta evolvendo rapidamente, generando preoccupazioni tra gli utenti e le aziende della regione.

FIRENZE – Il nuovo aumento dei prezzi energetici sui mercati internazionali sta iniziando a produrre effetti concreti anche in Toscana. Dopo le tensioni registrate nelle ultime settimane sul petrolio e sul gas, il timore è che le famiglie e le imprese della regione possano trovarsi nuovamente di fronte a un aumento significativo delle bollette elettriche, con costi che in alcuni casi rischiano di raddoppiare rispetto agli anni precedenti. Il recente rialzo del petrolio verso quota 100 dollari al barile ha riacceso il dibattito nazionale sui rincari energetici e sulle conseguenze economiche per territori come la Toscana, caratterizzati da un tessuto produttivo diffuso fatto di p iccole e medie imprese, artigianato e turismo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Energia, nuova stangata in arrivo: in Toscana bollette elettriche verso il raddoppio

