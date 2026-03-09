Novara è la provincia piemontese con le bollette elettriche più alte

Nel 2025, le famiglie della provincia di Novara hanno affrontato una spesa media di 2.156 euro per luce e gas, cifra leggermente inferiore a quella dell’anno precedente. Tuttavia, questa cifra rimane molto più alta rispetto ai livelli pre-crisi del 2018, quando la spesa si attestava su poco più di 1.000 euro. I dati mostrano come i costi energetici siano ancora elevati nella regione.

Secondo un’analisi di Facile.it, nel 2025 le famiglie di Novara hanno speso in media 826 euro per la luce (2.753 kWh), mentre il gas resta più costoso ad Asti Nel 2025 le famiglie piemontesi hanno sostenuto una spesa media complessiva di 2.156 euro per luce e gas, un valore leggermente inferiore rispetto al 2024 ma ancora molto superiore ai livelli pre-crisi del 2018, quando la spesa era poco più di 1.200 euro. L’analisi di Facile.it, basata su oltre 86.000 utenze in Piemonte, mostra come i costi dell’energia restino una voce significativa nel bilancio familiare. Novara emerge come la provincia con le bollette elettriche più alte della regione, con una spesa media di 826 euro per 2. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

