Bolelli-Vavassori vincono Roma | il punto show con cui hanno chiuso il primo set
Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo nel doppio a Roma, diventando la prima coppia italiana a vincere questa manifestazione. In finale, hanno affrontato e battuto in tre set lo spagnolo e l’argentino, con i punteggi di 7-6(8), 6-7(3) e 10-3, in un match durato due ore e 17 minuti. La partita si è conclusa con un punto spettacolare nel primo set, che ha determinato la vittoria del primo set ai due italiani.
Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono la prima coppia italiana di sempre a vincere nel doppio a Roma: battuti in finale lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos 7-6(8), 6-7(3) 10-3 in due ore e 17 minuti. Ecco uno dei punti più belli del match, quello con cui hanno chiuso il primo set. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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