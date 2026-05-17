Bolelli-Vavassori vincono Roma | il punto show con cui hanno chiuso il primo set

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo nel doppio a Roma, diventando la prima coppia italiana a vincere questa manifestazione. In finale, hanno affrontato e battuto in tre set lo spagnolo e l’argentino, con i punteggi di 7-6(8), 6-7(3) e 10-3, in un match durato due ore e 17 minuti. La partita si è conclusa con un punto spettacolare nel primo set, che ha determinato la vittoria del primo set ai due italiani.

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