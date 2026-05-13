LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 6-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il tie-break deciderà il primo set

Al torneo ATP di Roma, il primo set tra BolelliVavassori e GoranssonKing si trova sul punteggio di 6-6, con un tie-break imminente. Durante lo scambio, il nastro ha deviato un colpo di Andrea, e in seguito si è verificato un mini break che ha portato gli azzurri in vantaggio grazie a una volée in rete di King. Prima di Simone, Andrea ha messo a segno una volée alta, mentre Goransson si appresta a servire.

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