LIVE Bolelli Vavassori-Goransson King 6-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | il tie-break deciderà il primo set
Al torneo ATP di Roma, il primo set tra BolelliVavassori e GoranssonKing si trova sul punteggio di 6-6, con un tie-break imminente. Durante lo scambio, il nastro ha deviato un colpo di Andrea, e in seguito si è verificato un mini break che ha portato gli azzurri in vantaggio grazie a una volée in rete di King. Prima di Simone, Andrea ha messo a segno una volée alta, mentre Goransson si appresta a servire.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Il nastro si porta via il colpo di Andrea. 4-2 ARRIVA IL MINI BREAK! Si gira con il vantaggio degli azzurri dopo la volée in rete di King! 3-2 Prima di Simone, volée alta di Andrea! Gli azzurri sono in vantaggio! Goransson alla battuta. 2-2 Smash sublime di Vavassori! 1-2 In rete la difesa di Andrea sullo smash dello svedese. Bolelli alla battuta per trovare il vantaggio. 1-1 Passa il dritto di Vavassori! Si scalda il Pietrangeli! Seconda palla da sfruttare assolutamente. 0-1 Il punto va agli avversari, restano molti dubbi ma andiamo avanti. Mini break per Goransson e King, statunitense al servizio.🔗 Leggi su Oasport.it
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