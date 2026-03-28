Bolelli e Vavassori nella storia | trionfano in finale nel doppio all' Atp di Miami

Durante l'ATP di Miami, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono aggiudicati il titolo nel doppio, vincendo la finale contro una coppia avversaria. È il primo torneo Masters 1000 vinto insieme dalla coppia, che ha concluso la partita con un risultato favorevole. La vittoria rappresenta un traguardo importante per entrambi i giocatori nel circuito professionistico.

All'Atp di Miami, Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono in finale nel doppio, conquistando il loro primo successo in coppia in un Masters 1000. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bolelli e Vavassori nella storia: trionfano in finale nel doppio all'Atp di Miami Articoli correlati Bolelli-Vavassori trionfano nel doppio all’Atp Miami 2026Andrea Vavassori e Simone Bolelli hanno vinto la finale nel doppio maschile dell’Atp Miami 2026, secondo Masters 1000 della stagione. ATP Miami, Bolelli-Vavassori trionfano nel doppio: primo Masters 1000 insiemeGrande successo per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che conquistano il torneo di doppio all’Atp di Miami, firmando il loro primo titolo Masters... Una selezione di notizie su Bolelli e Vavassori nella storia... Temi più discussi: Atp Miami, Bolelli/Vavassori in finale nel doppio: battuti Arends/Smith; Miami, Bolelli e Vavassori ai quarti; Miami, Fils-Lehecka la prima semifinale. Bolelli e Vavassori avanti nel doppio; Bolelli/Vavassori in semifinale, eliminati Harrison/Skupski per 7-5 5-7 10-6. LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 6-4, 6-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA: primo grande titolo per gli azzurri!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE di un trionfo azzurro, il primo titolo Masters1000 della carriera di Bolelli e ... oasport.it Bolelli e Vavassori trionfano a Miami: vincono la loro prima finale 1000 contro Heliovaara e PattenGli azzurri sfidano il finlandese e il britannico all'ultimo atto del Masters 1000 statunitense: in palio c'è la conquista del titolo nel secondo appuntamento del 'Sunshine Double'. Tutti gli aggiorna ... corrieredellosport.it Coppia d’oro Bolelli e Vavassori battono in finale la Coppia Heliovaara/Patten e conquistano l’Atp di Miami #Tuttosport #atpmiami - facebook.com facebook Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono i campioni del torneo Atp di Miami di doppio. Primo Masters 1000 in coppia per i due azzurri che si sono imposti nettamente 6-4, 6-2 in un'ora e 12 minuti sulla coppia, quarta del seeding, composta dal britannico Hen x.com