Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos | highlights finale doppio Roma

Da gazzetta.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella finale del doppio maschile al Masters 1000 di Roma, la coppia italiana composta da Bolelli e Vavassori ha affrontato Granollers e Zeballos. La partita si è conclusa in tre set, con Bolelli e Vavassori che sono riusciti a prevalere. Con questa vittoria, gli italiani sono diventati i primi a conquistare il titolo nel torneo capitolino. La sfida si è giocata sul cemento romano davanti a un pubblico presente in tribuna.

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Gli highlights della finale del doppio maschile del Masters 1000 di Roma: BolelliVavassori battono in tre set GranollersZeballos e diventano i primi italiani a vincere il torneo capitolino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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