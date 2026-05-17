Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos | highlights finale doppio Roma

Nella finale del doppio maschile al Masters 1000 di Roma, la coppia italiana composta da Bolelli e Vavassori ha affrontato Granollers e Zeballos. La partita si è conclusa in tre set, con Bolelli e Vavassori che sono riusciti a prevalere. Con questa vittoria, gli italiani sono diventati i primi a conquistare il titolo nel torneo capitolino. La sfida si è giocata sul cemento romano davanti a un pubblico presente in tribuna.

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