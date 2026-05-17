Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono aggiudicati il torneo di doppio maschile agli Internazionali d’Italia, portando a casa un risultato importante al Foro Italico. La finale si è conclusa con la vittoria degli azzurri, che hanno superato gli avversari nel match decisivo. La vittoria è stata celebrata con entusiasmo nel cuore del complesso sportivo romano, davanti a un pubblico che ha assistito al trionfo della coppia italiana.

La coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquista il torneo di doppio maschile agli Internazionali d’Italia e fa esplodere di gioia il Centrale del Foro Italico. I due azzurri hanno superato in una finale combattutissima lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, numeri due del ranking mondiale di specialità, imponendosi dopo tre set tiratissimi. Il match si è deciso soltanto al super tie-break finale, al termine di una sfida giocata punto su punto. Bolelli e Vavassori avevano conquistato il primo set per 7-6, riuscendo a imporsi al tie-break davanti a un pubblico già in festa. Nel secondo parziale, però, Granollers e Zeballos hanno reagito, riportando la finale in equilibrio con un altro tie-break vinto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bolelli e Vavassori trionfano a Roma: gli azzurri conquistano il Foro Italico

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BOLELLI-VAVASSORI trionfano nel doppio al super tie break: per l'ITALIA una fantastica prima volta

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