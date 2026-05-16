LIVE Bolelli Vavassori-Harrison Skupski 7-6 3-6 10-6 ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurri in finale al Foro Italico per la prima volta

Al Foro Italico si sono conclusi i match di doppio tra Bolelli e Vavassori e gli avversari Harrison e Skupski, con un risultato di 7-6, 3-6, (10-6). È la prima volta che gli azzurri raggiungono la finale in questa manifestazione. La semifinale di singolare tra Sinner e Medvedev si è appena conclusa, lasciando spazio alla partita di doppio. La diretta si aggiorna costantemente per seguire gli sviluppi delle gare in corso.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV SI chiude qui la DIRETTA LIVE della semifinale di Bolelli e Vavassori, che giungono per la prima volta in finale al Foro italico e lasciano strada libera alla prosecuzione di SINNER -MEDVEDEV. Un saluto sportivo! 15:50 Affronteranno nella giornata di domani Marcel Granollers e Horacio Zeballos: sarà durissima! Intanto si prendono il 3° posto nella race virtuale, e domani sarà scontro diretto per il 3° posto provvisorio della race proprio contro la coppia di lingua latina. 15:48 Partita molto faticosa, torneo molto faticoso. All’esordio la complicatissima vittoria in rimonta contro BhambriVenus che erano stati anche a due punti dal match. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski 7-6, 3-6, (10-6), ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri in finale al Foro Italico per la prima volta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski: gli highlights | ATP 1000 Miami Sullo stesso argomento LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia della finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale degli Internazionali... LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski, ATP Roma 2026 in DIRETTA: schiarita sul Foro, a che ora si giocaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV (NON PRIMA DELLE 15. Un altro regalo di @SkySport ai tifosi di tennis. Anche la semifinale del doppio #Bolelli- #Vavassori, contro Harrison e Skupski, sarà in chiaro in diretta su @TV8it. Il match alle 13:00. E poi a seguire il finale della semifinale tra Jannik #Sinner e Medvedev. x.com Bolelli/Vavassori in finale di doppio a Roma. Battuti al super tiebreak Harrison/SkupskiSono andate in scena in questi minuti le due semifinali maschili per gli Internazionali di Roma. Grandissima vittoria di Andrea Vavassori e Simone Bolelli che raggiungono cosi la prima finale al Foro ... tennisitaliano.it LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski 7-6, 2-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si riprende dopo lo scroscio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 40-15 Doppio fallo, questo sarà ininfluente? 40-0 Gran chiusura con la volèe ... oasport.it