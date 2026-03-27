LIVE Bolelli Vavassori-Arends Smith 6-3 6-4 ATP Miami 2026 in DIRETTA | gli azzurri dominano e conquistano la finale!

Nel torneo di Miami, i giocatori italiani hanno ottenuto una vittoria in doppio contro una coppia straniera con il punteggio di 6-3, 6-4, qualificandosi così per la finale. La partita si è svolta in diretta e ha visto gli azzurri dominare contro gli avversari. A notte inoltrata, si è disputata anche la sfida tra due tennisti di livello elevato, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

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