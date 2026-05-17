Bolelli e Vavassori sono i re di Roma trionfo storico nel doppio e lacrime | Per te mamma

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo nel torneo di doppio degli Internazionali d’Italia, battendo in finale la coppia composta da Granollers e Zeballos al super tie-break. La vittoria rappresenta un risultato storico per i due giocatori, che hanno festeggiato tra lacrime e emozioni. Durante la premiazione, hanno dedicato il successo a una persona cara. La finale si è disputata su un campo in cemento, davanti a un pubblico numeroso e appassionato.

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