Bolelli e Vavassori sono i re di Roma trionfo storico nel doppio e lacrime | Per te mamma
Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo nel torneo di doppio degli Internazionali d’Italia, battendo in finale la coppia composta da Granollers e Zeballos al super tie-break. La vittoria rappresenta un risultato storico per i due giocatori, che hanno festeggiato tra lacrime e emozioni. Durante la premiazione, hanno dedicato il successo a una persona cara. La finale si è disputata su un campo in cemento, davanti a un pubblico numeroso e appassionato.
Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio degli Internazionali d'Italia battendo al super tie-break la coppia formata da Granollers e Zeballos. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bolelli e Vavassori trionfano a Roma: la coppia d'oro azzurra si impone al Foro Italico
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