A Miami, la coppia italiana composta da Bolelli e Vavassori ha vinto il torneo di doppio dell’ATP Masters 1000, battendo in finale la coppia formata da Heliovaara e Patten. La vittoria rappresenta un risultato importante per il tennis italiano e segna un passo significativo nel circuito. La finale si è conclusa con un successo netto dei giocatori italiani.

Un successo netto, autorevole, che segna una tappa importante per il tennis italiano. Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il torneo di doppio dell’ATP Masters 1000 di Miami, imponendosi in finale sulla coppia composta da Harri Heliovaara e Henry Patten. Sul cemento dell’Hard Rock Stadium, gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 6-4, 6-2 al termine di una partita controllata dall’inizio alla fine, chiusa in poco più di un’ora di gioco. Una finale dominata Il match si è indirizzato subito sui binari favorevoli alla coppia italiana, capace di strappare il servizio agli avversari già nelle prime fasi del primo set e di gestire il vantaggio fino al 6-4. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Miami, trionfo azzurro nel doppio: Bolelli e Vavassori conquistano il Masters 1000

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