Bolelli-Vavassori conquistano il doppio all'ATP di Miami la dedica è commovente | Resisti papà

Andrea Vavassori e Simone Bolelli si sono aggiudicati il torneo di doppio all'ATP di Miami, vincendo la finale contro Heliovaara e Patten con i punteggi di 6-4 e 6-2. La vittoria è arrivata al termine di due set e la coppia ha dedicato il successo a una persona cara con un messaggio scritto:

Andrea Vavassori e Simone Bolelli conquistano il doppio dell'ATP di Miami, battendo in finale in due set (6-4, 6-2) la coppia Heliovaara-Patten. E' il secondo titolo del 2026 dopo Rotterdam. Commovente dedica del bolognese per il papà malato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bolelli: “Resisti papà. Sta vivendo un periodo duro”. Vavassori: “Ammiro Simone”. Gli azzurri festeggiano a MiamiSimone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio del Masters 1000 di Miami, sconfiggendo la coppia composta dal finlandese Harri... Bolelli e Vavassori conquistano il titolo nel doppio al Miami OpenMIAMI (STATI UNITI) - Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano il "Miami Open", secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul... Contenuti e approfondimenti su Bolelli Vavassori conquistano il doppio... Temi più discussi: Bolelli/Vavassori-Arends/Smith: highlights Atp Miami. VIDEO; LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 6-3 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano e conquistano la finale!; Atp Miami 2026, Bolelli-Vavassori in semifinale nel doppio; Bolelli/Vavassori tornano insieme e vanno subito in finale! Arends/Smith si inchinano. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, tabù infranto: il Miami Open è loroIl 6-4, 6-2 su Heliovaara-Patten permette a Simone Bolelli e Andrea Vavassori di battere le bestie nere e conquistare il primo Masters 1000 in carriera. sportal.it Bolelli: Resisti papà. Sta vivendo un periodo duro. Vavassori: Ammiro Simone. Gli azzurri festeggiano a MiamiSimone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio del Masters 1000 di Miami, sconfiggendo la coppia composta dal finlandese Harri ... oasport.it Tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio al Masters 1000 di Miami. In finale hanno battuto 6-4, 6-2 il finlandese Harri Heliövaara e il britannico Henry Patten. #ANSA - facebook.com facebook Bolelli e Vavassori trionfano a Miami. Vittoria con dedica al papà di Simone x.com