Durante gli Internazionali di Roma, la coppia italiana composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha conquistato il titolo nel torneo di doppio. La finale ha visto i due italiani battere lo spagnolo Manuel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, che erano i favoriti come seconda testa di serie del torneo. La vittoria rappresenta un risultato storico per il tennis italiano nel doppio, con Bolelli e Vavassori che sono riusciti a prevalere nel match decisivo.

Una vittoria storica. Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono in doppio agli Internazionali di Roma sconfiggendo la coppia formata dallo spagnolo Manuel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos, numeri 2 del tabellone. Appena sette settimane fa sono diventate la prima coppia azzurra a vincere un Masters 1000, in 83 anni non è mai riuscito a nessuna coppia azzurra. La felicità di Bolelli e Vavassori. “Era un risultato che volevamo tanto, lo abbiamo cercato da tanto tempo. Questo trofeo non è nostro ma di tutti, ci avete trascinato dal primo giorno, grazie”, dichiara Bolelli durante la cerimonia di premiazione. “Loro è una delle coppie più forti al mondo, in bocca al lupo per la stagione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bolelli e Vavassori nella storia: trionfo azzurro agli Internazionali di Roma

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Bolelli e Vavassori trionfano a Roma: la coppia d'oro azzurra si impone al Foro Italico

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