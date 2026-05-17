In una recente intervista al Times di Londra, Bob Odenkirk ha svelato un racconto surreale: l'infarto che lo colpì nel 2021 sul set della popolare serie televisiva "Better Call Saul". Ci sono voluti cinque anni per tirare fuori la verità vera, quella brutta, che la produzione di Better Call Saul ha probabilmente cercato di insabbiare per un pezzo. Bob Odenkirk è tornato a parlare del suo infarto del 2021 in un'intervista al Times. E le sue parole fanno venire i brividi, non tanto per la malattia, ma per come sono andate le cose su quel set. Nessuna luce bianca, solo un vuoto di una settimana Il racconto è surreale. Quando Odenkirk crolla a terra, i colleghi Rhea Seehorn (Kim Wexler) e Patrick Fabian (Howard Hamlin) si lanciano su di lui . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bob Odenkirk e il giorno in cui era morto sul set di Better Call Saul: "Il medico non sapeva rianimarmi"

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