Chernobyl il fumo e la finta normalità Il giorno in cui l’aria sapeva di paura
Il 24 aprile, una donna racconta di aver preso un autobus con il suo bambino, Serëža, per raggiungere il villaggio di Krjuki, vicino a Chernobyl. La narrazione si concentra su un giorno in cui l’aria sembrava carica di paura, mentre si respirava un senso di normalità apparente. La scena è ambientata in un’area nota per il passato incidente nucleare, con riferimenti a un’atmosfera di tensione e a un contesto di vita quotidiana in un luogo segnato dalla storia.
di Natalia Litvinova Figlia mia, il 24 aprile prendo l’autobus con Serëža. Devo andare nel villaggio di mia madre, a Krjuki. A quindici anni ero andata a vivere a Gomel’ e da allora mi mancava tanto, le facevo visita ogni volta che potevo. Morì poco prima della catastrofe, io ero incinta di te. La casa della mamma era rimasta vuota e io e i miei fratelli avevamo deciso di venderla. Quando scoprii di essere incinta per la seconda volta, ricordo che mi accarezzai la pancia ed ebbi una rivelazione: "È una bambina e voglio chiamarla Katerina". Condivisi con mia madre il desiderio di chiamarla così in suo onore, ma a lei non piacque, mi implorò di non farlo, quel nome portava sfortuna.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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